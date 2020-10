Politijagt i Lyngby: 34-årig sigtet for vold og vindueskiggeri

Onsdag kl. 18.55 fik politiet en anmeldelse om, at en mand stod og kiggede ind ad et vindue til en villa på Fuglevadsvej, og da en person på adressen fandt dette mistænkeligt, blev politiet tilkaldt. Ved patruljens ankomst var vindueskiggeren imidlertid forsvundet, og patruljen kørte derfor rundt i området for at lede efter ham.