Politiet rykkede flere gange ud til uroskabende unge: Besørgede i opgang, råbte af folk og begik hærværk

Nordsjællands Politi modtog mandag aften flere anmeldelser om unge mennesker, der skabte utryghed ved stationen og i kælderen under Lyngby Storcenter

Politiet modtog mandag aften flere henvendelser om unge mennesker, der skabte uro og var til gene forskellige steder i Lyngby. Det fremgår af Nordsjællands Politis døgnrapport for døgnet mandag/tirsdag.

Mandag klokken 17.25 anmeldte en borger, at en gruppe unge mennesker befandt sig i en opgang på Jernbanepladsen, hvor de var til gene, idet de smed skrald og besørgede i opgangen.

Dog traf patruljen to personer, som muligvis havde opholdt sig i opgangen kort forinden, og dem fik de en snak med om deres adfærd ligesom de registrerede deres generalia.

En time senere, nemlig klokken 18.21 fik politiet en anmeldelse om, at en gruppe unge drenge skabte uro på Lyngby Station foran 7/Eleven, hvor de stod og råbte efter forbipasserende.

Hærværk

To minutter senere nemlig klokken 18.23 kunne det via overvågning i en parkeringskælder på Klampenborgvej i Lyngby ses, at der blev udøvet hærværk.

En patrulje kørte til stedet, hvor der ganske rigtig var tegn på hærværk, men der befandt sig ikke nogen personer på stedet, som kunne sættes i forbindelse med hændelsen.