Politiet på narkojagt i Lyngby: Mindreårige piger snuppet med joint

Klokken 21.56 var en patrulje på besøg i p-kælderen under Meny. Her blev en 19-årig mand fra Lyngby taget på fersk gerning, imens han var i gang med at smuldre hash til en joint, hvorfor han blev sigtet for dette.