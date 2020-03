Send til din ven. X Artiklen: Politiet har ingen bøder givet her i området for at overtræde corona-restriktioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet har ingen bøder givet her i området for at overtræde corona-restriktioner

På trods af et stigende antal henvendelser har Nordsjællands Politi endnu ikke udskrevet bøder for ikke at overholder myndighedernes retningslinjer om coronavirussen. Nordsjællænderne har forstået budskabet, siger politikommissær

Det Grønne Område - 24. marts 2020 kl. 10:30 Af Mikkel Brøgger Petersen

Selv om vejret de seneste dage har fristet til at bryde restriktionerne, har Nordsjællands Politi endnu ikke skrevet nogen bøder for ikke at følge myndighedernes opfordring til borgerne. Det oplyser Nordsjællands Politi til Det Grønne Område.

Det er ellers ikke, fordi borgerne ikke har været flittige til at anmelde.

"Nordsjællands Politi har de seneste døgn modtaget et stigende antal anmeldelser om butikker, der fortsat holder åbent, samt anmeldelser om grupper af mennesker, der ikke følger retningslinjerne og mødes i forsamlinger med flere en ti personer. De nye retningslinjer har dog endnu ikke givet anledning til yderligere politimæssigt end vejledende og orienterende rådgivning," siger politikommissær Jan Bo Hedager til Det Grønne Område.

Adspurgt om, hvordan det kan være, at der ikke er udskrevet flere bøder, lyder forklaringen:

"Nordsjællands Politi har iværksat en udvidet tryghedsskabende indsats i kredsen med henblik på at kunne vejlede og rådgive borgerne, ligesom der er særligt fokus på de områder, hvor mange borgere til dagligt færdes. Enkelte steder er borgere blevet rådgivet om retningslinjerne, og borgerne har herefter efterkommet politiets anvisninger," siger han og tilføjer:

"Det er Nordsjællands Politis indtryk, at langt de fleste borgere i Nordsjælland har forstået regeringens budskaber."