Foto: Lars Schmidt

Politiet fulgte pengene: Mand idømt fængsel for medvirken til voldtægt af børn

Usædvanligt pengetransaktionsmønster vakte mistanken

Det Grønne Område - 19. august 2020 kl. 06:00

En 42-årig mand fra Lyngby er blevet idømt tre års fængsel ved Retten i Lyngby for 18 forhold, blandt andet medvirken til voldtægt af filippinske børn under 12 år og medvirken til pornografisk optræden af filippinske børn mellem 12 og 18 år, skriver politiet i en pressemeddelelse.

På baggrund af en indberetning fra en pengeoverførselsvirksomhed påbegyndte Nordsjællands Politi og Rigspolitiets Cyber Crime Center (NC3) tidligere i år et samarbejde, der førte til domfældelsen af manden fra Lyngby. Ved dommen er den pågældende fundet skyldig i gentagne gange at have bestilt pornografiske live-videoer af filippinske børn under 18 år.

Mønster skabte mistanke Pengeoverførselsvirksomheden havde bemærket, at en dansk profil meget hyppigt overførte mindre pengebeløb til filippinske konti, og mønsteret vakte en mistanke om, at betalingerne kunne dække over kriminelle forhold. Det fik virksomheden til at kontakte politiet, og efter et tæt efterforskningssamarbejde med NC3 kunne Nordsjællands Politi i slutningen af april 2020 ransage den mistænktes bopæl, hvor der blev fundet en større mængde materiale, som understøttede en mistanke om blandt andet besiddelse af børnepornografi.

"Det er flot, at pengeoverførselsvirksomheden er opmærksom, når pengeoverførsler fra en profil har et usædvanligt mønster, og det er netop virksomhedens mistanke, der førte os frem til den mand, som nu er blevet dømt for en lang række af forhold begået mod filippinske børn," fortæller leder af afdelingen for Personfarlig Kriminalitet i Nordsjællands Politi, politikommissær Jakob Rahbek.

Medvirken til voldtægt Den 42-årige gerningsmand havde via live-stream betalt penge for at se videoer med børnepornografisk indhold. I syv tilfælde var der tale om børn under 12 år, hvilket betragtes som medvirken til voldtægt.

Han blev derudover også dømt for medvirken til pornografisk optræden i ti forhold med børn mellem 12 og 18 år samt for besiddelse af en større mængde børnepornografi.

"Navnene på flere af modtagerne af gerningsmandens pengeoverførsler var navne, vi kendte fra tidligere sager med samme modus, og det var dette sammenfald, der fik vakt vores mistanke til, at der kunne være tale om kriminalitet med børnepornografisk indhold. Det havde derfor stor betydning for vores og NC3's efterforskning, at vi kom i besiddelse af disse oplysninger, og vi opfordrer til, at pengeoverførselsvirksomheder generelt er opmærksomme på sådanne usædvanlige aktivitetsmønstre ved pengeoverførsler, så vi gør vores for at stoppe den form for udnyttelse af børn," slutter Jakob Rahbek.

Erklærede sig skyldig Den 42-årige mand erklærede sig skyldig i alle forholdene og modtog den 15. juli ved Retten i Lyngby sin dom på tre års fængsel samt fem års forbud mod at kontakte børn under 18 år, han ikke kender i forvejen, på internettet.