Politiet fandt jernrør i bil

Nordsjællands Politi fik klokken 20.05 tirsdag aften en anmeldelse om et muligt slagsmål mellem nogle unge mænd ud for Nærum Skole, hvor der blandt andet var set en gruppe med kæppe-lignende genstande i hænderne. Patruljer kørte til stedet, hvor to biler skyndsomt kørte derfra. Den ene bil blev standset, inden den forsvandt fra stedet, og heri blev fem unge mænd i alderen 17-23 år og fra henholdsvis lokalområdet, Birkerød og Lyngby truffet. De fik registreret deres generalia. I bilen blev der fundet tre jernrør, hvilket patruljen vurderede var tiltænkt det anmeldte mulige slagsmål, og føreren af bilen, en 20-årig mand fra Birkerød, blev derfor sigtet for overtrædelse af våbenloven. Det oplyser Nordsjællands Politi