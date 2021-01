Politiet: Færdsel på isen er fristende, men forbudt

Patruljer har i den forbindelse flere gange været rykket ud og talt med borgerne om reglerne for, hvornår det er tilladt at opholde sig på isen.

Reglerne er, at det er ulovligt at færdes på isen, med mindre kommunerne har kontrolleret isens tykkelse og har opsat særlig skiltning om muligheden for færdsel på isen.