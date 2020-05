Politi og brandvæsen rykkede ud til brud på gasledning på Lyngby Hovedgade

Bruddet var ikke til fare for omgivelserne, oplyser Nordsjællands Politi

Torsdag morgen kl. 8.53 fik Nordsjællands Politi en anmeldelse om et brud på en gasledning på Lyngby Hovedgade. Det oplyser politiet til Det Grønne Område.

"Vi kørte dertil sammen med brandvæsnet, som vurderede, at bruddet ikke var til fare for omgivelserne. Ledningen blev hurtigt lukket af, og der var derfor ikke behov for yderligere af politimæssig karakter," oplyser Nordsjællands Politis presseafdeling.