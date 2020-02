Flammerne var voldsomme, da denne bil brændte i parkeringskælderen under Lyngby Storcenter sent onsdag eftermiddag.

Politi: Intet kriminelt bag brand i Lyngby Storcenters P-kælder

Nordsjællands Politi afviser, at der ligger en kriminel handling bag den voldsomme bilbrand under storcentret sent onsdag eftermiddag.

Parkeringskælderen under Lyngby Storcenter var spærret i flere timer sent onsdag eftermiddag og op ad aftenen.

En bil var brudt i brand, og problemer med at få røgen til at forsvinde fra kælderen gjorde, at Beredskab Øst valgte at holde kælderen afspærret, indtil der var luftet helt ud.