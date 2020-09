Plejehjem udsat for maskerede mænd: Solgårdens medicinskab brudt op

Klokken 02.39 onsdag nat blev det anmeldt, at tre maskerede personer var blevet set ved Plejecenter Bredebo Nordgården. En patrulje kørte til området for at lede efter dem, men fandt ikke personerne.

Via et på tidspunktet for døgnrapportens udgivelse ukendt indstigningssted tiltvang gerningsmændene sig adgang til stedet og færdedes i stueetagen, hvor der også blev opbrudt et medicinskab. Tre mænd var omkring klokken 3 blevet set ud for stedet.