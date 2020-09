Send til din ven. X Artiklen: Plejecenter for unge med handicap Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plejecenter for unge med handicap

Det Grønne Område - 06. september 2020 kl. 15:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arne Christensen, formand for Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk Kommune

DEBAT I Det Grønne Område primo august havde medlem af kommunalbestyrelsen og Social- og Sundhedsudvalget, Hanne Agersnap (SF), et indlæg med forslag om, at kommunen etablerer et plejecentertilbud målrettet unge med alvorlige handicap.

Det fremgik af indlægget, at kommunen aktuelt har ledig kapacitet på de kommunale plejecentre. I stedet for overvejelse om at reducere antallet af plejeboliger på kommunens plejecentre, foreslår Hanne Agersnap, at der etableres en særlig afdeling for unge og yngre borgere med alvorlige handicap.

I den lokale afdeling af Danske Handicaporganisationer i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor vi repræsenterer 34 handicaporganisationer, støtter vi varmt dette forslag. Det er oplagt at etablere et sådant tilbud. Dels er der helt klart et behov for sådan et tilbud, og dels giver det mening på flere måder. Unge med behov for ophold på plejecenter vil kunne være i et miljø med ligestillede og jævnaldrende. Indretning og aktiviteter vil kunne målrettes denne særlige gruppe. Endvidere vil personale kunne tilegne sig værdifuld viden, erfaring og kompetencer, som et sådant tilbud vil skabe grundlag for, og som er nødvendig i forhold til unge handicappede på plejecenter.

DH-afdelingen støtter også tanken om, at et sådan tilbud kan anvendes af borgere fra andre kommuner i tilfælde af, at kommunen ikke selv kan anvende alle plejeboligerne. Det er ikke så afgørende, at alle borgere er hjemmehørende i vores kommune. Det afgørende er, at der er en mulighed for at skabe et miljø for denne særlige gruppe, hvor den enkelte kan trives, deltage i relevante aktiviteter og dermed opleve øget livskvalitet.

DH-afdelingen anbefaler derfor, at kommunen går videre med forslaget.