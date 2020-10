Se billedserie I dag står nogle af de mærkede træer stadig yderligt ved Lundtoftegårdsvej. Foto: Frank S. Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Planklagenævnet afviser Naturfredningsforeningens klage over kommunen i træfældningssagen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Planklagenævnet afviser Naturfredningsforeningens klage over kommunen i træfældningssagen

Kommunens håndtering af dispensationer og høringer i forbindelse med udvidelsen af Lundtoftegårdsvej er frikendt

Det Grønne Område - 27. oktober 2020 kl. 18:22 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Kommunen gjorde ikke noget rigtig forkert, da man gav sig selv dispensationer fra de gældende lokalplaner uden rigtig at sige det til nogen inden. Nogenlunde det er afgørelsen fra Planklagenævnet i sagen om byudviklingen på Lundtoftegårdsvej, der på et tidspunkt så ud til at koste mere end et halvt hundrede over 50 år gamle egetræer livet.

Tilbage i maj klagede Danmarks Naturfredningsforening Lyngby-Taarbæk over kommunens fremgangsmåde i sagen, og selv om man den gang fik ørenlyd hos kommunens politikere, valgte foreningens lokale formand, at klagen skulle opretholdes.

"Formålet var at hindre, at træerne blev fældet. Men også at få klagen behandlet, så det nu er en sag, man kan henvise til på klageportalen," forklarer Hans Nielsen.

Klagerne Han forventer dog ikke, at møde mange sager af samme karakter.

"Det er en speciel sag uden naboer, det tror jeg ikke sker igen," siger han, der samtidig ikke er imponeret over nævnets behandling af klagen.

"Nævnet forholder sig ikke til sagen," mener han.

De omtalte egetræer står i et beplantningsbælte rundt om DTU langs vejen og skal ifølge lokalplanen fremstå som skov.

Klagen fra naturfredningsforeningen gik blandt andet på det rimelige og hensigtsmæssige i, at kommunen vil give dispensation til at fælde træer, som står i forreste række, og med meget større og smukkere trækroner end træerne i anden række udgør et helskabt skovbryn. Og samtidig fratage blandt andre Danmarks Naturfredningsforening retten til at blive hørt, fordi det er skønnet at være af underordnet betydning for naboerne og andre, der har interesse i sagen.

FAKTA Tidslinje

3. juni 2019: Lyngby-Taarbæk Kommune modtager ansøgning fra kommunen om dispensationer til udvidelse af Lundtoftegårdsvej

13. marts 2020: Kommunen giver sig selv dispensationerne

11. maj: Danmarks Naturfredningsforening klager til Planklagenævnet

18. maj: Kommunen udsender alligevel høringsbrev

17. juni: Kommunen justerer projektet men fastholder dispensationerne

22. juni: Planklagenævnet modtager klagen fra kommunen

4. september: Planklagenævnet giver ikke medhold i klagen Afgørelsen Planklagenævnet skriver i sin afgørelse, at man kun kan tage stilling til, om kommunen har handlet lovligt ved at give sig selv dispensation:

'Om kommunen i det konkrete tilfælde vil meddele dispensation er imidlertid en skønsmæssig afgørelse, som Planklagenævnet ikke kan tage stilling til. Nævnet kan således ikke tage stilling til, om en dispensation er rimelig eller hensigtsmæssig, herunder i forhold til klagerens interesser. Nævnet kan som følge heraf ikke tage stilling til det af klager anførte om hensigtsmæssigheden af dispensationen.'

Og i forhold til en høring: 'Planklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens skønsmæssige vurdering af, at forudgående orientering af klager var af underordnet betydning. Nævnet kan således ikke give medhold i klagepunktet.'

Arbejdet er fortsat Efter at kommunens Byplanudvalg i maj besluttede, at der skulle en reel ny høring til, endte det med et revideret projekt. Nu er antallet af træer, der fældes, reduceret fra 50 til cirka 24, mens syv eventuelt skal fældes.

"Så en anden afgørelse fra nævnet havde nok ikke gjort den store forskel, arbejdet er jo bare fortsat," påpeger den lokale formand for Danmarks Naturfredningsforening. Han havde i øvrigt også bedt om, at klagen skulle have opsættende virkning for arbejdet, men nævnet, der daterer sin afgørelse 4. september, 'har besluttet at færdigbehandle sagen i stedet for at træffe delafgørelse om opsættende virkning.'