Planen er klar: Sådan bevares Raadvad

Til sommer satser Lyngby-Taarbæk og Rudersdal på at have vedtaget en lokalplan for Raadvad, som skal sikre områdets kulturarv, og sikre, at beboere og håndværkere kan overtage den gamle knivfabrik.

Til sommer ved beboere og håndværkere i den gamle knivfabrik i Raadvad, om de er købt eller solgt. Forstået på den måde: Her ved de, om de kan overtage området og på den måde blive boende.

De to kommuner, som dækker området, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal, har sat en proces med en ny lokalplan i gang. Dén proces ventes afsluttet til sommer. Formålet med lokalplanen er at sikre områdets kulturarv - og sikre, at beboere og håndværkere kan overtage området fra staten.

Tilfredsheden hos beboerne og håndværkerne er stor. For tre års uvished er på vej mod en lykkelig afslutning.

"Vi er meget glade for, at kommunerne har fokus på at bevare Raadvad og dette kulturhistoriske miljø og vil sikre dette for beboere såvel værksteder i Raadvad. Der er en god dialog mellem lejerne, Naturstyrelsen og Freja Ejendomme, og vi er godt i vej med processerne både på boligdelen, såvel lejerne på fabrikken," siger kunsthåndværker Stine Ring, formand for fabriksgruppen i Raadvad.

"De fleste, som bor her i Raadvad, har jo haft deres liv her i 30-40-50 år, og det er vigtigt, at Raadvad forbliver et unikt sted. Vi ser frem til at kunne se en lykkelig afslutning i løbet af foråret efter næsten år år i uvished," siger formanden for beboergruppen, Bent Hansen.

Advokat Knud Foldschack, som repræsenterer Raadvad Fabrik, siger:

"Jeg er fantastisk glad for, at der helt berettiget blev nedlagt et § 14-forbud, som gav tid og forberedelsesgrundlag til at sikre en samlet kulturværdi, nemlig et eksempel på Danmarks første industrielle virksomhed kombineret med arbejderboliger og mindre håndværksaktiviteter. Kort sagt: Der er tale om et meget fint politisk, forvaltningsmæssigt stykke arbejde, hvor det rigtige mål er nået med de rigtige midler."

Og Bjørn Nielsen, advokat for beboerne:

"Det er en fantastisk opgave at få lov til at bistå beboerne i Raadvad med at forsøge at få dannet en andelsboligforening, og jeg er på beboernes vegne meget glad for den opbakning, der har været hele vejen igennem fra Lyngby-Taarbæk Kommunes side til projektet."

Danmarkshistorie Også politisk glæder man sig i de to kommuner over, at processen nu er på vej i den retning, alle ønsker.

Lyngby-Taarbæks borgmester Sofia Osmani siger:

"Raadvad er et stykke unikt og bevaringsværdigt Danmarkshistorie, hvor industriens havde sit udspring. Området er enestående og kan stadig i dag gøre os klogere på tiden som var engang. Jeg er glad for, at vi med en ny lokalplan sikrer områdets værdifulde kvaliteter."

Hun bakkes op af kollegaen i Rudersdal, Jens Ive:

"Det glæder mig, at der bliver holdt fast og, at vi i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune nu får udarbejdet en helt ny lokalplan for Raadvad-området, som sikrer områdets kulturarv og landskabskarakter. Det er et betydeligt og meget attraktivt udflugtsmål, som vi på denne måde fastholder for de kommende generationer, ligesom vi også sikrer områdets nuværende beboere."

Skovider i Naturstyrelsen, Kim Søderlund, istemmer:

"Det er en stor glæde, at kommunerne nu med en ny lokalplan giver mulighed for at områdets beboere, erhvervsdrivende og kunsthåndværkere kan fortsætte deres virke i de unikke rammer."

FAKTA Læs mere om Raadvad på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside:

https://slks.dk/omraader/kulturarv/ Det er statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme, som skal sælge Raadvad til beboerne og håndværkerne. Administrerende direktør Karen Mosbech siger i den forbindelse:

"Freja og Naturstyrelsen har længe været i tæt dialog med beboerne og de erhvervsdrivende i Raadvad om at finde en løsning, der muliggør et salg af Raadvad til dem, og jeg er rigtig glad for, at man med en ny lokalplan nu muliggør netop dette."

Fakta Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner har besluttet at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Raadvad. Formålet med lokalplanen er bl.a. at:

sikre områdets kulturarv og landskabskarakter samt anvendelse til håndværk, kunsthåndværk, anden publikumsorienteret service, boliger samt viden og formidling af bygningshåndværk og natur,

sikre opretholdelse af det bestående kulturmiljø i form af den unikke kulturhistorie, herunder oplevelsen af den historiske sammenhæng mellem fabriksområdet og de gamle arbejder boliger,

og udpege bevaringsværdig bebyggelse og beplantning.





