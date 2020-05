Pjerrot på hjemmebesøg

"Vi regner med at åbne 11. maj, men det er svært at vide, hvad der sker. Du kan jo bare se, hvad der skete i ugen, da der pludselig blev åbnet op for en mulighed 1. maj. som hurtigt blev lukket igen af regeringen. Samtidig med en åbning skal også gerne følge muligheden for udendørs servering for vores restauranter og isboder. Vi er parate, også til at opfylde alle de krav, der bliver stillet med hensyn til afstand og hygiejne," forsikrer han.

"Vi kan ikke spærre af, er du klar over, hvor mange indgange, der er? Men vi har selvfølgelig tænkt over de muligheder vi har. I øjeblikket arbejder vi med, at kunne styre vores turbånd i i timeslots, så man for eksempel kan vælge kl. 12-14 eller 16-18. Men jeg tror også på, at folk har så meget selvjustits, at hvis de kommer her og oplever, at deres grænser bliver overskredet i forhold til antallet af mennesker, så vil de trække sig og måske gå en tur i skoven, til der er bedre plads. Men danskerne har også et behov for at komme ud," mener direktøren.