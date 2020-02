Pihl om udligningen: "Det blev forholdsvis mildt"

"Nogle vil nok hævde, at vi slipper billigt med 28 mio. kroner om året. Især hvis vi sammenligner med nabokommuner som for eksempel Gentofte. Samlet set kommer vi jo ud med et stort plus fra regeringens hånd, hvis vi ser på de penge, vi har fået i forbindelse med kommuneaftale og finanslov. Alene kommuneaftalen styrkede den nære velfærd med over et trecifret millionbeløb over de næste år."

"Jeg tror dog alligevel vi skal se på skatten. Ikke mindst fordi, at der er områder i kommunen - blandt andet børneområdet - der skal styrkes. Men så skal vi også kigge indad og sikre, at den nære velfærd styrkes ved at lave om på dyr struktur. Vi har ikke været dygtige nok til at omstille til gavn for borgerne," mener han:

"Det afgørende er, at vi nu kan sætte skatten op, og at regeringen kompenserer borgerne ved at lette skatten i bunden. Jeg ved godt, at det letteste vil være at råbe op. Men helt ærligt: Vi har en kæmpe interesse i, at Danmark hænger sammen. Og lige nu slås for eksempel Lolland med nogle problemer, som vi slet ikke har i Lyngby-Taarbæk. Jeg synes dog, at vi på et tidspunkt er nødt til at have en drøftelse af leveomkostninger også. Det er jo meget dyrere for en social- og sundhedsassistent at bo i Lyngby end i Lemvig.«