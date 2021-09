-Det er vigtigere at have drømme for borgerne end borgmesterdrømme, siger viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S). Foto: VITA KORSGAARD

Pihl er også helt klar som kandidat: 'Jeg er en seriøs borgmesterkandidat. Absolut'

Efter Sigurd Agersnaps udmelding spiller viceborgmesteren nu også sig selv på banen om borgmesterkandidat.

Det Grønne Område - 23. september 2021

Tidligere på året spillede den socialdemokratiske viceborgmester, Simon Pihl Sørensen, borgmesterposten fuldt og helt i hænderne på den siddende borgmester, konservative Sofia Osmani. Det gjorde han, da han til Det Grønne Område udtalte:

"I Socialdemokratiet stiller vi altid med en borgmesterkandidat. Men vi er også realister. Vi kan godt se, hvordan tingene ser ud i kommunen. Jeg har et fremragende samarbejde med Sofia Osmani. Vi finder ud af det, som vi plejer - forhåbentlig med hele kommunalbestyrelsen. Det vigtige er at have respekt for hinanden og hinandens synspunkter. Så: Vi stiller med mig som borgmesterkandidat, for det er det, vi gør. Kan det ikke lade sig gøre, peger vi på Sofia," siger han til Det Grønne Område.

Og nu har SF's Sigurd Agersnap så meldt sig på banen som et alternativ til Sofia Osmani. Hvordan stiller Simon Pihl Sørensen sig så til det?

Jo, han spiller selv mere på banen, end han gjorde, da han i juni kom med udtalelserne, der siden er blevet tolket som fuld opbakning til Sofia Osmani.

"Jeg er en seriøs borgmesterkandidat. Absolut. Jeg er mit parties spidskandidat og også dets bud på en borgmester. Andre partier må selv vælge, om deres spidskandidat er borgmesterkandidat. Normalt er man indenfor valgforbund enige. Så hvad mener de andre to partier i SF's valgforbund, De Radikale og Enhedslisten? Det er det første spørgsmål, der kræver et svar, før vi andre kan forholde os til det. Man skal trods alt kunne pege på et muligt flertal, og det kræver ens valgforbunds opbakning. Jeg kæmper selvfølgelig for, at socialdemokraterne får et godt valg," siger han - og fortsætter:

"Alle har jo en spidskandidat. Men det er jo en sjov måde at anskue politik på, at der kun er et alternativ til den førte politik, hvis man siger, man vil være borgmester," mener Simon Pihl Sørensen:

"Partiernes mulighed for indflydelse handler om antallet af mandater, og hvis man vil have indflydelse, må man samarbejde."

Politisk indhold Simon Pihl Sørensen understreger over for Det Grønne Område, at den socialdemokratiske valgkamp mere vil handle om politisk indhold end om, hvem der kan kalde sig borgmester:

"For os er det indholdet, der er vigtigt. Vi har knoklet for at få over tusinde ungdomsboliger på rekordtid. Jeg tror, at det der kommer til at bo der, synes, at det er vigtigere, end om jeg går efter borgmesterkæden," siger han:

"Vi har sat nytænkning af ældrepolitikken på dagsordenen og et løft af daginstitutionerne. Også dette er vigtigere end personer. Og så har vi i over 30 år i streg altid taget ansvar, når det drejer sig om budgettet. Også i hårde tider. Det handler om vilje og ansvar. Og det er jo i bund og grund det, der gør et borgmesterparti. Jeg tror, at det er vigtigere at have drømme for borgerne end borgmesterdrømme."