Deltagerne i Lyngby-Taarbæk Ungdomsskoles workshop fik lov til at bygge go dekorere deres eget longboard. Pressefoto

Pigerne rykker i Ungdomsskolen: Nu vil flere af dem longboarde og skate

Årets sæson på Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole blev skudt i gang med en longboard-workshop, hvor de unge under ledelse af Alexander Bengtsen fra Cold Hawaii (Vorupør) fik lov til at bygge og dekorere deres eget longboard.

For første gang var der en klar overvægt af piger på holdet. Det samme gælder tilmeldte på ungdomsskolens skaterhold, så det ser ud til, at en meget drengedomineret verden er ved at tage et skift, skriver ungdomsskolen i en pressemeddelelse.