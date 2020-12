VSH's små håndboldpiger og -drenge var med, da Charlotte Joost tog afsked og overrakte sin efterfølger, Jørgen Jensen, stafetten i form af en blå bold.

Send til din ven. X Artiklen: Pigen fra 4-toget siger farvel efter 22 års trænergerning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pigen fra 4-toget siger farvel efter 22 års trænergerning

Charlotte Joost stopper som træner for minierne i Virum-Sorgenfri Håndboldklub og afløses af Jørgen Jensen

Det Grønne Område - 06. december 2020 kl. 16:43 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen

For 22 år siden flyttede Charlotte Joost til Virum fra Harboøre i det mørkeste Vestjylland, hvor hun i flere år havde siddet i bestyrelsen i den lokale håndboldklub og også snuset lidt til trænergerningen. Så det lå lige til højrebenet, at hun åbnede døren til Virumhallen og spurgte, om håndboldklubben havde brug for frivillig arbejdskraft. Året var 1998, midt i VSH’s storhedstid. ”Jeg var jyden, der kom ind med 4-toget og var en anelse star-struck, den dag jeg stod i hallen, kikkede mig omkring og var omgivet af lutter kendte ansigter, jeg kun kendte fra fjernsynet. Men kendisfaktor eller ej, så stod det hurtigt klart for mig, at VSH er en klub, hvor enhver indsats værdsættes, og det er en anerkendelse, jeg er enormt glad for at have oplevet.”

En del af noget større Charlotte Joost startede som hjælpetræner for en meget talentfuld pigeårgang, som hun fulgte i fem sæsoner. Siden blev hun træner for andre hold, både piger og drenge i alle aldre. ”Jeg oplevede, at jeg blev en ’del af noget større’. Det har altid været min kæphest, at vi skal gøre en forskel. Det handler i sagens natur om at spille håndbold, men der er så meget mere i det. Det er ofte disse rammer, der er med til at skabe de unge mennesker, de udvikler sig til at være, og det ansvar er kæmpestort. I VSH er man dygtig til at påtage sig det ansvar, og det er jeg vanvittig stolt af. Det handler ikke om, at alle skal have landholds-potentiale, tværtimod. Det handler om, at der både er plads til talentet og til det barn, der bare elsker håndbold”.

Stafetten givet videre I 2008 blev Charlotte Joost gravid og ville egentlig stoppe trænergerningen, men lod sig overtale til at lede klubbens mini-spillerne i alderen 6-8 år, der kun trænede en enkelt gang om ugen. Det arbejde blev hun så glad for, at hun blev der i 12 år, samtidig med, at hun har været mentor og træner for en lang række ungtrænere i VSH. Men nu er det slut. Charlotte Joost meddelte for et stykke tid siden sin afgang, men blev på posten, da man ikke kunne finde en kvalificeret afløser til miniafdelingen. Det er nu lykkedes i skikkelse af Jørgen Jensen, der tidligere har været U10 pigetræner. Så i sidste uge var der afskedshyldest af Charlotte Joost og overdragelse af stafetten. ”Jeg har ikke planer om at forsvinde fra VSH, men kommer fremadrettet til at indtage en anden rolle. Hvad det helt eksakt bliver vides ikke, men VSH er og bliver en del af vores liv som familie, og det vil aldrig ændre sig”, siger Charlotte Joost, der er gift med klubbens ungdomsformand og U9-træner, Thomas Joost. En af parrets døtre er netop startet med håndbold, så mon ikke Charlotte Joost bliver en hyppig gæst i Virumhallen?