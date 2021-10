Pesten hærger

I forbindelse med Halloween åbner Frilandsmuseet på udvalgte dage for en portal til en mørk og dyster fortid. En fortid hvor den sorte død har lagt Danmark øde og paranoiaen hersker overalt. Museets gæster kommer til at træde ind i en sygdomsramt landsby, hvor desperationen for at finde en kur hersker og der er ingen grænser for, hvad mennesker vil gøre for at overleve.