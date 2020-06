Pernille siger farvel: Gymnastikdronning går fra borde

Efter 10 år som formand for LG Gymnastik takker Pernille Urhøj-Kjær af, men fortsætter som træner

LG (Lyngby/Gentofte) Gymnastik tager i slutningen af måneden afsked med sin leder gennem ti år, Pernille Urhøj-Kjær, der i sin formandsperiode har stået i spidsen for en forening i rivende udvikling.

Medlemstallet er under Pernille Urhøj-Kjærs ledelse vokset fra 800 til næsten 5.000, hvilket har gjort klubben til Danmarks største gymnastikforening. Så helt fortjent kårede GymDanmark i 2019 LG Gymnastik til 'Årets forening'.

I de første år handlede det om digitalisering, modernisering og professionalisering af foreningen. De fysiske medlemskort blev byttet ud med online tilmelding, kommunikationen rykkede over på SoMe-platforme, lækre kostumer og holduniformer skabte ny visuel identitet, og opvisninger kom i en ramme af lys og lyd.

Det blev desuden besluttet, at foreningen i hverdagen skulle drives af en fastansat administration. For hvert år efter Pernille Urhøj-Kjærs ansættelse kunne foreningen ansætte endnu en medarbejder, og i dag tæller administrationen otte personer.

Gymnastikken i foreningen tæller i dag et hav af bevægelsesformer, herunder et af de første tiltag i 2012, parkour, der i dag har næsten 1.000 deltagere. At foreningen i 2018 kunne åbne dørene til Gentofte Kommunes første gymnastik- og springcenter var en anden stor milepæl og resultatet af flere års målrettet arbejde.