Pernille havde fire forslag til bedre trafik på Buddingevej: Men forsyningen og kommunen kan ikke hjælpe

I sidste uge gav klinikejer på Chr. X's Allé fire bud på, hvordan trafikken i området forbedres. Det Grønne Område tog forslagene videre til forsyningen og kommunen - uden megen held.

I sidste uge fortalte klinikejer Pernille Ovesen, som holder til på Chr. X's Allé i krydset ved Buddingevej, hvordan områdets trafiksituation påvirker hende og hendes forretning.

Vigtigt for hende var det at påpege, at hun ikke bare brokkede sig. Og derfor kom hun med fire forslag til, hvordan hun mener, at trafikken i området kan glide bedre. Det Grønne Område har taget hendes forslag til Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Pernille Ovesen foreslog, at trafikken fra Lyngby centrum kan hjælpes ved at åbne for venstresving ad Engelsborgvej. Til det siger afdelingschef for Trafik & Mobilitet, John Halkjær Kristiansen:

"Krydset Engelsborgvej/Buddingevej er etableret i den blivende udformning, hvor man ikke vil kunne svinge til venstre, når man kommer fra Lyngby centrum.

Krydsets udformning giver ikke mulighed for, at der på en sikker måde kan tillades venstresving. Lige i øjeblikket er Buddingevej spærret ved Engelsborgvej, og derfor skal al trafik fra centrum til højre ad Engelsborgvej. Det er en midlertidig situation, og vi er klar over, at det giver omvejskørsel for bilister, hvilket vi beklager. Cyklister og gående kan fortsat færdes på Buddingevej."

Pernille Ovesen foreslår også tydelig skiltning, så der ikke er så mange bilister, der kører forgæves og må vende.

"Vi har skiltet hele vejen op ad Chr. X's Allé med de forhold, der er. Det er vores erfaring, at særligt bilister har en tilvænningsperiode på 8-14 dage, når der sker ændringer i vejforløbet. Vores vejtilsyn har et tæt samarbejde med entreprenørerne, hvor blandt andet skiltning justeret og optimeres i dagene efter en omlægning. Hvis der, som der står i artiklen, er et skilt, der er skjult bag noget andet, vil vores vejtilsyn få det rettet," siger John Halkjær Kristensen.

Mindre larmende Og så er det videre til Lyngby-Taarbæk Forsyning. Fra dem håbede Pernille Ovesen på en mere realistisk planlægning. Hun planlagde sit arbejde til efter klokken 18, så hendes arbejde med psykisk sårbare klienter ikke blev forstyrret af larm. Men det hjælper ikke meget, når arbejdstiden pga. forsinkelser blev udvidet til klokken 22.

"Det er dødærgerligt, at vi er forsinket. Men for at blive klar til, at Hovedstadens Letbane kan tage over efter os til februar, har vi udvidet tidsrummet, vi arbejder i. Men fordi vi må larme til klokken 22, betyder ikke, at vi gør det. Vi prøver virkelig ikke at larme mellem klokken 18 til klokken 22," siger forsyningens administrerende direktør Flemming Horn Nielsen:

"Det er særligt spunsning, folk reagerer på. Men vi har fjernet eller ændret arbejdsmetode syv steder, hvor vi skulle have spunset, men hvor vi i stedet graver, fordi det larmer knap så meget."

Direktøren fortæller dog, hvordan man holder sig opdateret på arbejdet i området.

"Hver tirsdag klokken otte-ni har forsyningen en kaffevogn ved Buddingevej, hvor man kan komme ned og tale med os. Det er en af måderne, vi kan kommunikere med borgerne. Og så opfordrer vi folk til at tilmelde sig vores nyhedsbrev via vores hjemmeside. Hvis vi skal have hurtig information ud, foregår det der," siger han.