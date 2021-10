Perfekt forpremiere til fredagens topbrag mod FC Helsingør

Åbne chancer var der ingen af, men både Andreas Bjelland, Marcel Rømer og Kasper Jørgensen kom til muligheder efter dødbolde, hvor Lyngby-spillerne var dygtige til at komme først på andenboldene. Også Frederik Dybkjær forsøgte sig efter flot forarbejde af Petur Knudsen.

Mere skete der ikke efter 45 halvtriste minutter.

Horsens kom ud til anden halvleg med et helt andet udtryk. Tempoet blev skruet i vejret, spillerne flyttede sig for hinanden og med effektivt presspil blev Lyngby tvunget tilbage på banen. Det var tæt på at give mål, men Lyngby-keeperen Frederik Ibsen leverede en pragtredning på et hovedstød af Horsens’ Magnus Jensen.

Midt i Horsens-dominansen slog Lyngby kontra. Rasmus Thellufsen spillede Magnus Kaastrup i dybden, han lod bolden rulle et par gange og afsluttede med et fladt skud i modsatte side til 1-0. Magnus Kaastrup var kort forinden blevet sat på banen i stedet for en anonym Rezan Corlu, så det var en klog disposition af Freyr Alexandersson.

Målet gav ro og selvtillid, mens Horsens mistede pusten. Lyngby havde styr på spillet resten af kampen og var tæt på 2-0 med farlige afslutninger af Magnus Kaastrup og 2 x Adam Sørensen og ikke mindst en stor chance Sævar Magnusson, der kort før tid blev spillet helt fri af Adam Sørensen, men tøvede for længe, så hans afslutning blev blokeret.

Og så endte det med en fortjent sejr på 1-0.