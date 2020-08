Pensionister glæder sig til skolestart

Pensionisterne hjælper og støtter skolebørnene med lektier og træning i forskellige fagområder, men hjælper også i SFO og med ad-hoc-opgaver, når skolerne har brug for et par ekstra hænder.

Gavner to generationer

Foreningen rekrutterer frivillige pensionister og efterlønsmodtagere, der har lyst til at bruge deres kompetencer og livserfaringer og dermed bidrage til at højne skolebørnenes trivsel gennem frugtbare generationsmøder - til gavn og glæde for begge generationer.