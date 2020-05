Skole-modulerne bygges i Engesvang hos virksomheden Concept Living og bliver efterfølgende hejst på plads i Lyngby. Pressefoto

Pavilloner aflyser Lyngby Friskoles gamle bygninger

Nye permanente pavilloner skal erstatte gamle skolebygninger

Det Grønne Område - 06. maj 2020 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her i maj begynder nedrivningen af den gamle skolebygning på Gammel Bagsværdvej 37, hvor Lyngby Friskole i stedet får opført 364 kvadratmeter skolelokaler, som skal stå færdig til skolestart i august.

"Og det er vi rigtig glade for. Vi har nemlig de seneste år haft et stigende elevtal, og det har givet pladsmangel og behov for ændringer. Men nu kan vi endelig opføre et nyt byggeri med yderligere tre undervisningslokaler og en ny SFO og således sikre vores elever de bedste omgivelser," siger skoleleder Maiken Malmgren i en pressemeddelelse. I øjeblikket har skolen 166 elever.

De nye bygninger bliver opført som otte moduler i to etager. Modulbyggeriet betyder, at man ikke skal have en stor byggeplads på skolen, modulerne bliver bygget hos producenten og transporteret til skolen, hvor de samles.

Modulerne kommer blandt andet til at indeholde en stor foldedør på hele ti meter mellem SFO'en og billedkunstlokalet, så det er muligt for skolen at skabe ét stort multilokale. fsp

Derudover skal der også være eksempelvis undervisningslokaler, køkken og toiletter i de nybyggede undervisningsfaciliteter.

