Pas på med ukrudtsbrænderen

Klokken 11.01 torsdag 5. august blev det anmeldt, at der var risiko for, at der opstod brand i en trægarage på Boveskovvej i Hjortekær, idet der var blevet brugt en ukrudtsbrænder op ad den, som mod brugerens vilje blandt andet havde fået fat i nogle blade og noget spindelvæv, hvorfor der opstod flammer. Politi og brandvæsen blev sendt til stedet, hvor sidstnævnte kunne konstatere, at det ikke nåede at udvikle sig til en decideret brand. Brugeren af ukrudtsbrænderen blev i den forbindelse sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. Det oplyser Nordsjællands Politi.