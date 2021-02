Se billedserie Står der ikke et skilt ved søen om, at færdsel på isen er tilladt, betyder det, at isen er for tynd, og at man - ikke mindst - skal holde sig på land. Foto: Signe Steffensen

Pas på: Sådan ved du, at isen på søen er sikker nok at gå ud på

Lige nu er isen kun 7-9 cm tyk. Og det er ikke nok til at færdes i sikkerhed på søerne. Kommunen måler tykkelsen af isen hver dag.

Det Grønne Område - 09. februar 2021

Ikke nok med, at vi vælter ud i naturen, lige så snart vi har mulighed for det. For når så vi er derude, og det er så koldt, som det er nu, så vælter vi også ud på søerne.

Og det skal vi ikke. Isen er langt fra sikker endnu. Lige nu er isen på de lokale søer 7-9 cm tyk. Den skal være 13 cm, før kommunen frigiver den.

En vigtig fingerregel, som man roligt kan kommunikere videre, er, at man - når isen er tyk nok - kun må gå ud på de søer, hvor der står et skilt, at færdsel på isen er tilladt. Står der ikke et sådan skilt, skal man holde sig på land.

Vigtigt er det også at lægge mærke til, at det ikke nødvendigvis er en hel sø, der frigives. Enkelte områder kan være afgrænset, fordi isen ikke er tyk nok endnu, siger Antonia Reumert, Arealdrift i Lyngby-Taarbæk Kommune:

"Frigives områder, vil det ikke nødvendigvis være hele søen. Derfor vil områderne afgrænsede, og det markeres tydeligt. Det vil også fremgå af skiltningen på stedet," forklarer hun.

Arealdrift måler dagligt isen på de søer, som står under kommunens tilsyn. Herefter offentliggøres det på kommunens hjemmeside, om isen på de pågældende søer er farbar eller ej.

FAKTA Kommunale søer, som får målt is-tykkelsen dagligt:

Kollelev Mose

Lindevangen

Lundtofte Gadekær

Lyngby Sø

Virum Gadekær



Opdateres dagligt:

https://www.ltk.dk/oplevelser-og-fritid/friluftsliv/faerdsel-paa-isen Politiet advarer Nordsjællands Politi advarer imod at færdes på isen i området. Og trafikken på søerne var livlig i weekenden, kan man læse i politiets døgnrapport:

"I løbet af dagen blev der ved mange søer i politikredsen meldt om færden på isen. Patruljer måtte flere gange kalde personer ind på sikker grund og påtale adfærden," skriver ordensmagten:

"Nordsjællands Politi minder om, at det er forbundet med stor fare at færdes på tynd is på søer. Mange steder er det forbudt at færdes på isen, med mindre der er opsat skilte, som tillader det. Hvis ikke der er opsat skilte ved søens bred, kan man som borger henvende sig til sin kommune og forhøre sig om, hvilke regler der gør sig gældende ved den specifikke sø."