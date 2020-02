Postgaarden Madhus og Lyngby Boldklub er glade for deres samarbejde. Pressefoto

Partnerskab virker: Lyngby BK får sit andet 'klubhus' i Hovedgaden

Det Grønne Område - 14. februar 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Lyngby Boldklub i sommer præsenterede deres partnerskab med Postgaarden Madhus var det med øje for at øge den lokale tilstedeværelse.

Blandt andet skulle restauranten, der huser både Cocks & Cows og Pizzeria Luca, gerne være som et" andet klubhus" for fans og medlemmer af Lyngby Boldklub, hvor Postgaarden Madhus gerne ville involvere sig i lokalsamfundet og have fællesskabet i fokus. Det har man blandt andet gjort ved at holde specielle events for sæsonkortholdere for eksempel rabatkort - noget som over 100 Lyngby-fans har benyttet sig af. Det glæder Lasse Wiwe, der er ejer af NoHo Partners som er engageret i hele postgården. Han er begejstret for den lokale opbakning:

"Vi har følt os velkommen fra dag et, og det har været dejligt at mærke, at folk gerne vil være med til at skabe et fællesskab. Og det er netop det fælleskab, vi så gerne vil dyrke. Faktisk så meget, at vi nu sætter ekstra stort fokus på 'det at være fælles' i vores mad på Cocks and Cows. Der vil være flere mindre og mere delevenlige retter," siger Lasse Wiwe ifølge en pressemeddelelse og fortsætter:

"Vi har haft et virkelig godt samarbejde med Lyngby Boldklub, der har været med på at lave noget fed aktivering og fansene har engageret sig i ideerne og indholdet af vores initiativer. Det gør os meget glade" lyder det fra Lasse Wiwe,

Hos Lyngby Boldklub har man også været rigtig tilfreds med partnerskabet, hvor man i den grad føler, man har fået en engageret spiller med på holdet, der vil være med til at dyrke fællesskabet i Kongens Lyngby:

"Postgaarden Madhus har fra start været med på at tilbyde et fællesskab til borgerne i Kongens Lyngby, og de har været med til at udtænke og eksekvere nogle unikke koncepter og ideer, der giver stort tilbage til dem, os og borgerne i Lyngby. Det er et fedt eksempel på et partnerskab, hvor der bliver skabt værdi for alle parter, og vi glæder os over den positive feedback, der har været fra dem og fansene" lyder det fra adm. direktør i Lyngby Boldklub Andreas Byder.