Påskesjov i barokhaven

På Gl. Holtegaard har de ansatte endnu engang tænkt kreativt og fundet på en alternativ påskeaktivitet for børn og deres voksne.

Kunsthallen er stadig lukket for publikum, men barokhaven er åben og fuld af spirende forårstegn. Og derfor kan man tage børn eller børnebørn i hånden og en smartphone eller Ipad med kamera i tasken for sammen at gå på foto-tur i barokhaven.