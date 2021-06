Påbud efterlevet: Mere skimmelsvamp fjernet fra kommunens lokaler i Lyngby Storcenter

En stor del af kommunens rådhusfunktion finder man her på Toftebæksvej 12. Når det rigtige rådhus skal renoveres, skal medarbejderne genhuses her på Toftebæksvej 12. Arkivfoto: Lars Schmidt

Påbuddet til kommunen om at undersøge indeklimaet i lokaler i Lyngby Storcenter er efterlevet, hvilket førte til fund af mere skimmelsvamp. Udlejeren har udtrykt interesse i en totalrenovering, men kommunen kan ikke svare på, om det bliver en realitet.

Det Grønne Område - 14. juni 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Lyngby-Taarbæk Kommune har nu efterlevet Arbejdstilsynets påbud om at undersøge indeklimaet i kommunens lokaler på Toftebæksvej 12 i Lyngby Storcenter.

Begrundelsen for påbuddet var blandt andet, at omkring 25 procent af besvarelserne i en undersøgelse om indeklimaet lød, at man oplevede gener ved at arbejde i kontorlokalerne. Og at ansatte - trods renovering efter fund af skimmelsvamp - fortsat oplevede gener som hovedpine, tørrede slimhinder, hyppig nysen, tørre øjne, gentagen hosten, allergi, forværret astma og eksam.

I undersøgelsen, som kommunen fik påbud om at udføre, fik Lyngby-Taarbæk Kommune otte anbefalinger til, hvordan indeklimaet forbedres. Alle anbefalingerne er man i øjeblikket i gang med at følge.

En af anbefalingerne lød at undersøge 1. sal og 2. sal. En supplerende undersøgelse viste, at der var skimmelsvamp på etagerne. Det er nu fjernet.

På spørgsmålet, om kommunen nu anser problemet med skimmelsvamp som løst, svarer ejendomsdriftschef Jesper Wiberg:

"Kommunen vurderer, at DEAS (udlejeren, red.) har håndteret alle kendte kilder til skimmelsvampe og problemlokaler på Toftebæksvej 12. Kommunen har ingen ny viden om, at der skulle være andre problemer i forhold til skimmelsvampe i bygningen. Hvis kommunen eller kommunens medarbejdere oplever nye gener som følge af skimmelsvampe i bygningen, så vil kommunen bringe dette videre til DEAS."

DEAS har udtrykt interesse for at totalrenovere bygningen. Det er dog endnu ikke besluttet, om det bliver en realitet, oplyser parterne.

Mindre negativ påvirkning Undersøgelsen, som fandt skimmelsvamp på 1. sal og 2. sal, blev foretaget fra 1. december 2020 til 19. februar 2021. Baggrunden for undersøgelsen er blandt andet, at medarbejdere har klaget over indeklimaet på de to etager.

Firmaet bag undersøgelsen fandt "uhensigtsmæssig forekomst af levedygtige skimmelsvampsporer". Skimmelsvampen har haft en "mindre negativ påvirkning på indeklimaet", men er nu fjernet, skriver firmaet i undersøgelsen.

- Hvad betyder "mindre negativ påvirkning"?

"Det er kommunens vurdering, at forekomsterne af skimmelsvampe over lofterne har haft en mindre indflydelse på indeklimaet generelt i lokalerne på 1. og 2. sal, da tidligere prøver har vist, at der ikke er fundet skimmelsvampesporer i støvet i kontorlokalerne, hvor medarbejderne opholder sig. Mennesker reagerer meget forskelligt på forekomster af skimmelsvampe, og vi kan ikke afvise, at enkelte medarbejdere kan reagere på forekomster af skimmelsvampe, som de rådgivende indeklimavirksomheder ikke nødvendigvis kan måle," siger Jesper Wiberg.

Årsagen til skimmelsvampen har man dog ikke kunnet finde frem til.

- Vil kommunen gøre mere for at finde frem til årsagen?

"DEAS antager, at støvet med skimmelforekomster fundet over lofterne på 1. og 2. sal kommer fra det store tag over centret ud fra 1. sal og fra facaderenoveringen, men DEAS kan ikke vide dette med sikkerhed. DEAS kan konstatere, at der ikke efterfølgende er fundet nye forekomster af skimmelsvampe over lofterne på 1. og 2. sal. Da der ikke er fundet nye forekomster af skimmelsvampe i lokalerne og over lofterne på 1. og 2. sal, så er det kommunens formodning, at DEAS har fundet kilden til mulige skimmelforekomster i kontorbygningen, og at risikoen for skimmelsvampe-gener fra det store tag over centret nu er fjernet," siger Jesper Wiberg.

Uafklaret totalrenovering I et møde mellem kommunen og DEAS i slutningen af sidste år, fortalte udlejeren, at man var interesseret i en totalrenovering af bygningen. Kommunen meddelte, at man ville vende tilbage om, hvornår man var klar til at indgå en konkret drøftelse.

Her otte måneder efter mødet har Det Grønne Område spurgt, hvad status er på drøftelserne.

Til Det Grønne Område oplyser kommunen, at det ikke har været drøftet, og at der ikke er taget stilling til en yderligere renovering af Toftebæksvej. Om der vil blive taget stilling til en yderligere renovering, kan Lyngby-Taarbæk Kommune ikke oplyse på nuværende tidspunkt.

Det Grønne Område har spurgt udlejer DEAS til drøftelserne om en totalrenovering, til den seneste undersøgelses resultater, og til, om man nu anser problemet med skimmelsvamp og indeklimaet som løst. DEAS er dog ikke vendt tilbage på avisens henvendelse.