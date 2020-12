Der er hverken julesang eller Luciaoptog, men alligevel julestemning på Frilandsmuseet, der har pyntet op i de mange gårde.

På trods af nedlukningen: Frilandsmuseet holder udendørs jul allerede i weekenden

Gå en tur i det 400.000 kvadratmeter store område og kig ind ad vinduerne til de julepyntede gårde

Det Grønne Område - 11. december 2020 kl. 13:00 Kontakt redaktionen

Baseret på de seneste covid-19 restriktioner er Frilandsmuseets indendørs udstillinger og udendørs teater, julesang og Lucia optog ikke længere åben for publikum, men efter grundige overvejelser med fokus på at skabe en coronavenlig museumsoplevelse har Frilandsmuseet besluttet sig for at holde en neddroslet udendørs jul.

"Når alt er lukket, så er Frilandsmuseet stadigvæk en smuk bygningspark, der egner sig perfekt til en hyggelig juletur. Her er der rig mulighed for at få frisk luft og holde afstand samtidigt med at gæster får lidt julestemning med hjem," siger Frilandsmuseets kunstneriske leder Peter Darger

Årets Lucia-optog, julesang og udendørsteater aflyses, men de julepyntede gårde og fantastiske naturområder er her stadigvæk.

For at vise gæsterne, hvordan julen løb af stablen i gamle dage, vil det være muligt at kigge ind igennem vinduerne til de julepyntede stuer. Her kan man opleve både de fattiges jul, herregårdens julestads og julen som den tog sig ud på forskellige danske egne.

"Vi må arbejde med det vi har, så alle vores juleudsmykninger bliver flyttet hen til gårdenes vinduer, så gæsterne kan kigge ind og se, hvordan julen så ud i de gamle dage. På denne måde kan gæsterne fortsat opleve julen på afstand," siger Peter Darger.

I trygge hænder Som en af de eneste kulturoplevelser i København og omegn, der fortsat kan holde åbent, er museet ekstra opmærksomme på at sikre en tryg oplevelse. Hvis der skulle blive en øget interesse i at besøge museet, så er der blevet indsat ekstra personale til rengøring og crowd control.

"Vi har lyttet til myndighedernes udmelding og været i tæt kontakt med kulturministeriet samt erhvervsministeriet for at sikre, at vi følger alle retningslinjer nøje", siger Frilandsmuseets driftschef, Line Mølgaard Doulgerof

Frilandsmuseet råder over et stort udendørs areal på 400.000 kvadratmeter, så der er plads til mange gæster, men museet lukker kun det antal gæster ind, som er ansvarligt for at kunne sikre en coronavenlig oplevelse.

Jul på Frilandsmuseet er åbent lørdage og søndage til og med den 20. december fra kl. 10 -16. /peb

