På trods af corona: Seniorer bevæger sig sammen

"Vi har fået grønt lys af myndighederne og har inviteret alle 500 medlemmer. 120-130 har meldt sig til, og når man tænker på, at mange af vores medlemmer er i forskellige risikogrupper i forhold til coronasmittefaren, så er det et godt fremmøde," siger Dorthe Minna Hansen, der er centerleder i RustenborgHuset. Her står man for sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere i kommunen.