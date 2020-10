På søndag er der børneteater på Lindegaarden

Her instruerer Yulia Lystbaek børnene til daglig, og det er resultatet af dette arbejde, som det er lykkedes Søndags-matinéerne at få til Lindegaarden.

"Teaterholdet har til forestillingen kreeret fantasifulde og farverige kostumer, flotte dyremasker, og et smukt bagtæppe. Så der bliver også noget for øjet for de fremmødte voksne og børn fra 6 til 14 år. Yulia Lystbaek har stor erfaring med teater for børn. Hver sommer kan man for eksempel opleve hende i de poetiske marionetteater-forestillinger i Kongens Have," skriver Søndags-matinéerne i en pressemeddelelse.