På søndag: Lydens hemmelige verden på Lindegaarden

20. september kl. 15-16 inviterer Lindegaarden til et arrangement for børn med Birgit Løkke og Jesper Siberg

"Det sker dels fordi vi ved, at børn er helt vilde med at komme ind på gårdspladsen på Lindegaarden, og at de bliver rigtig glade, når de kommer ind i Salen, hvor der er højt til loftet og rigtig god plads. Men det sker også, fordi vi i år med stor tak har modtaget støtte fra Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond til netop arrangementer for børn," siger Jytte Kløve, formand for bestyrelsen for Lindegaardens venner.