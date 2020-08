På søndag: Brassbandet starter sæsonen på Bellevue

Lyngby-Taarbæk Brass Band blæser 16. august sæsonen i gang. Johannes Langkilde er konferiencier og pianist. Musicalsangeren Jesper Lundgaard synger for

Lyngby-Taarbæk Brass Band er klar til at blæse den kommende sæson i gang. Det sker med en koncert den 16. august kl. 15 på Bellevue Teatret i Klampenborg.

Også denne gang vil han helt sikkert ikke kunne lade flyglets tangenterne være, for Johannes Langkild er en rigtig habil pianist. Hvad mange måske ikke ved.

Sanger, entertainer og musicalskuespiller Jesper Lundgaard, der midt under coronaen fyldte 50 år, synger for. Han skulle ellers have fejret den runde dag på turne med ABBA-musicalen Mamma Mia, men den blev jo i lighed med stort set alt andet aflyst.