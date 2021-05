Se billedserie Den slangeformede bebyggelse er opført i seks etager med grønne tag, der er udlagt som friareal med offentlig adgang. Foto:Signe Steffensen

Send til din ven. X Artiklen: På rundtur på BaseCamp: Sådan ser det nye byggeri i Sorgenfri ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På rundtur på BaseCamp: Sådan ser det nye byggeri i Sorgenfri ud

I forbindelse med Forskningens Døgn inviterede "Viden og Vin" til rundvisning på BaseCamp i Sorgenfri

Det Grønne Område - 08. maj 2021 kl. 18:45 Af Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Månedens Viden og Vin-arrangement var det første af sin art i længere tid, som ikke foregik virtuelt. Til gengæld måtte vi skippe vinen, for at gøre det så coronasikkert som muligt. Men viden var der masser af, og interessen for Sorgenfris nye organiske vartegn er enorm, og derfor var billetterne også revet væk på rekordtid.

Det ikoniske byggeri, der er tegnet af Lars Gitz Architects, har allerede vundet et hav af priser for både design og bæredygtighed blandt andre Iconic Awards WAA (World Architecture Award), A'Design og Estate Medias Årets projekt 2018.

Faktisk så mange, at David Klubien, der er projektleder på BaseCamp byggeriet, har svært ved at huske dem alle.

Det var ellers ikke nemt for ham, da han i første omgang var ude at se på Plantedirektoratets gamle bygninger, der skulle vige pladsen for det nye byggeri. Plantedirektoratet blev i sin tid tegnet af Eva og Nils Koppel, der også står bag DTU's ikoniske bygninger.

Bygninger, som David Klubien kendte særdeles godt fra sit arbejde på DTU, hvor han har været med til at udvikle det nye campus-område.

Men de gule murstensbygninger med de karakteristiske sorte vinduesbånd skulle ned, og mens byggeriet havde sine åbenlyse arkitektoniske kvaliteter, så var det også et stort arbejde at få sorteret og renset byggeaffaldet for materialer, der i dag betegnes som miljøfarlige. Men de gule mursten blev genbrugt i første omgang til veje på byggepladsen og siden i fundamentet på byggeriet. For tanken om bæredygtighed fylder meget i BaseCamp.

Beklædningen af det organiske byggeri var i udgangspunktet træ, men i forhold til vedligehold og levetid valgte man i stedet at beklæde med facadeplader, der ligner træ, men er fremstillet af basalt.

Basalt er en vulkanske klippeart, der findes i næsten ubegrænsede mængder - og bæredygtigheden understreges af, at der indgår op til 50% genanvendt materiale. I det hele taget har det været vigtigt at tænke bæredygtighed og klimatilpasning ind i byggeriet og omgivelserne

Ifølge David Klubien har det hele tiden været et ønske, at byggeriet også skulle give noget tilbage til området, derfor er det udvendigt offentligt tilgængeligt, og alle er er velkomne til at gå en tur op på taget og nyde den spektakulære udsigt. Beplantningen på det grønne tag har endnu ikke fået rigtig fat, men forventningen er, at det kommer indenfor de næste par år.

Byggeriet består af 639 studieboliger, 48 seniorboliger, 69 gæsteboliger og 30 kommunale udlejningsboliger. Hertil kommer det runde fælleshus på 1.300 kvadratmeter midt i området, hvor der er festsal, hobbyrum, café, vaskeri og gaming room og fitness.

BaseCamp stod færdigt og klar til udlejning i september sidste år.

"Ikke det bedste tidspunkt at udleje på," siger Sophie Grooten, der er Base Manager hos BaseCamp Student med henvisning til pandemiens konsekvenser for udvekslingsmuligheder. 80 procent af de studerende, der lejer sig ind hos BaseCamp, er nemlig internationale, mens godt 20 procent er danske studerende.

Som ny i Danmark kan det være en udfordring at få et netværk, og det hjælper BaseCamp med i form af forskellige arrangementer. Det kan være foredrag, fælles miljøprojekter og workshops med formidling af studiejobs.

Og så er der selvfølgelig Sophie Grooten, der er Base Manager. En form for social vicevært og problemknuser, der kan hjælpe de studerende. Hun har også allieret sig med en gruppe Base-buddies, der er studerende, som man kan få fat i, når hun ikke selv er til at træffe. På den måde er der altid et menneske at tale med, og det kan være et rart sikkerhedsnet, hvis man er langt væk hjemmefra.

Fakta

BaseCamp er et internationalt koncept for indretning og udlejning af møblerede værelser til studerende. Med til boligerne hører omfattende fællesarealer med køkkener, fitnessrum, biograf, computerspillerum, vaskeri og andet. Samt en bemandet reception.

Om Viden & Vin

Viden & Vin udspringer af Science City Lyngbys netværk for kommunikation, som Det Grønne Område også er en del af. Idéen bag er at invitere borgere inden for hos kommunens mange virksomheder og organisationer. Til Viden & Vin kan man den sidste uge i hver måned blive klogere på, hvad der gemmer sig bag murene i Lyngbys virksomheder og høre om aktuelle projekter, ny forskning, lokal erhvervsudvikling, spændende opdagelser eller store begivenheder, mens man nyder et glas vin.