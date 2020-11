På onsdag: Jazz'en swinger på Stadsbiblioteket

18. november kl. 20-22 swinger Stadsbiblioteket. Her spiller nemlig Kasper Tranberg, der modtog Ben Webster Prisen 2019.

FAKTA Praktiske detaljer:

Dørene åbnes for publikum kl. 19.30

Maks. 72 personer inklusive musikere og frivillige

Mindst en meter mellem stolene

Medbring selv ansigtsmaske

Der bliver ikke solgt drikkevarer, hverken før koncerten eller i pausen

Det er blevet en tradition for Lyngby-Taarbæk Jazzklub at hylde årets Ben Webster-modtager og i selvom markeringen bliver noget anderledes, end man oprindeligt have planlagt - så bliver Kasper Tranberg fejret.