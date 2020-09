På onsdag: Åbent hus hos De Grønne Spejdere

For pigerne skal have flere oplevelser i naturen, hvis det står til De grønne pigespejdere.

Frys din egen is og lav en vand-vulkan. Det er nogle af de ting, De grønne pigespejdere i Lyngby inviterer til, når de onsdag den 9. september holder åbent hus for piger i 0.-3. klasse.

På dagen vil deltagerne blive mødt af både erfarne spejderledere og unge pigespejdere, der har forberedt et spejderløb til fire verdenshjørner, hvor pigerne skal undersøge, eksperimentere og lege med vand. Deltagerne får også mulighed for at træne deres mod, når de skal smage på madvarer med bind for øjnene.