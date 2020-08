Der bliver lavet to nye bueskoler her til efteråret hos Lyngby Bueskyttelaug. Pressefoto

På med pilen: To nye bueskoler for bør og unge her til efteråret

Lyngby Bueskyttelaug tager igen imod nye medlemmer. Det sker ved, at man starter på en bueskole

Dette efterår bliver der to bueskoler hos Lyngby Bueskyttelaug. Den ene er for børn mellem otte og 11 år, hvor der optages max 10 elever. Denne Skole starter tirsdag 1. september klokken 16,00 og kører de tre efterfølgende tirsdage.

Den anden skole er for børn og unge mellem 11 og 15 år. Her optages max 14 elever. Skolen starter torsdag 3. september klokken 16,00 og kører de tre efterfølgende torsdage.

Bueskolen strækker sig over fire gange to timer, hvor eleven finder ud af om bueskydning er noget for ham eller hende.

Træningsgrupper Lyngby har to træningsgrupper for børn og unge, hver med deres trænerteam, et mandag+onsdags hold og et tirsdags+torsdags hold.

"Efter en bueskole vil eleverne blive fordelt på de to hold, således at de yngste fortrinsvis kommer på mandag/onsdags holdet og de ældste på tirsdag/torsdags holdet, Dog med skyldig hensyn taget til, at ingen af holdene overstiger vore fysiske rammer og træner kapacitet," skriver Lyngby Bueskyttelaug i en pressemeddelelse.

Tilmelding sker til joergen.philipp@gmail.com senest 27. august.