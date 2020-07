På mandag gælder det Hobro: Lyngby fik tanket selvtillid med 1-1 mod SønderjyskE

Det var reservernes kamp, da Lyngby Boldklub onsdag aften tog imod SønderjyskE. Kampen var uden betydning, og derfor stillede begge hold op i svækket udgave.

Nicolai Geertsen, Patrick da Silva, Rezan Corlu, Marcel Rømer og Mathias Hebo blev sparet, enten fordi et gult kort kunne medføre karantæne i næste kamp, eller fordi de ville have godt af at hvile benene inden de to opgør mod Hobro.

Det gav comeback til Jesper Christjansen og en plads i startopstillingen til Ertugul Teksen, Lasse Nielsen og 17-årige Filip Panjeskovic. Også SønderjyskE lod en række af sine profiler holde fridag.

Selv om der ikke stod noget på spil, var det for Lyngby afgørende at få tanket noget selvtillid. Spillet har i lang tid været forkrampet, og både trænerteam og spillere havde brug for en positiv oplevelse.