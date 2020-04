?Vi håber det bliver en dag med sang og musik for hele familien med masser af smil, blinkende lygter og vinduesviskere der visker i takt,? siger teaterdirektør Pia Jette Hansen. Foto: Photographer: Tom McKenzie

På lørdag på Bellevue: Drive-in koncert med Wafande

Den planlagte Wafande-familiekoncert på Bellevue Teatret lørdag er grundet Corona flyttet ud på parkeringspladsen

Det Grønne Område - 23. april 2020 kl. 10:30 Af Signe Steffensen

"Tiden kalder i den grad på at tænke ud af boksen og være omstillingsparat" siger Bellevue Teatrets direktør Pia Jette Hansen.

Coronakrisen har ramt teatret hårdt, men frem for at fokusere på alt det, der ikke kan lade sig gøre, så satses der nu i bogstaveligste forstand på "Det muliges kunst".

Lørdag kl, 11 var der planlagt familiekoncert med Wafande på teatret. Og i stedet for at aflyse helt er den nu lavet om til en drive-in koncert på pladsen bag ved Bellevue Teatret.

De seneste uger er der blevet knoklet for at få rammerne for koncerten på plads.

"Alle har være helt fantastiske i dette samarbejde," siger Pia Jette Hansen.

Ikke mindst solisten selv.

"Da vi ringede til Wafande og foreslog parkeringspladsen som mulig koncertscene istedet for salen på Bellevue Teatret sagde han straks ja til at optræde, hvis det blev muligt," fortæller Pia Jette.

Det blev det heldigvis, i denne uge faldt de sidste detaljer på plads

Wafandes familie-koncert har været planlagt siden Nytår. Men på grund af coronakrisen har teatret forholdt sig afventende i forhold til om det blev muligt at afholde den inde i teatret.

Inspireret af kirkerne "Påske-Gudstjenesterne inspirerede mig. Jeg synes simpelthen, at det var så rørende og livgivende at se både præster og menighed samles på parkeringspladserne rundt om i Danmark. Ja sågar se den kvindelige præst der holdt gudstjeneste ud af kirketårnet. Så jeg tænke - det kan Bellevue Teatret måske også få til at ske i en koncert-version," fortæller Pia Jette.

Heldigvis har ideen mødt stor sympati og opbakning fra både politiet og Gentofte Kommune,der har gjort det muligt at afvikle arrangementet.

"Wafande glæder sig helt vildt til at komme. Det er også meget længe siden han har kunnet få lov til at spille live, da hele hans forårs-turne som så mange andre kulturelle begivenheder er blevet aflyst pga coronasituationen," siger Pia Jette.

Alt det praktiske Scenen bliver på bagsiden af Bellevue Teatret hvor læsseporten højt oppe på muren bliver slået op og blive scene-hullet. Dertil kommer en lille forscene, så alle kan både se og høre.

Bilradioen samt info om hvilke vinduer der må være åbne - samt afstand mellem bilerne - bliver informeret via infolap/sms på dagen.

De familier, der allerede har købt og reserveret billetter - får de allerbedste P-pladser forrest på Parkeringspladsen op mod scenen - på det allerede reserverede område.

Nye interesserede Wafande-koncert familier kan købe en plads til en en bil-fuld for 350 kr. Der er et begrænset antal billetter tilbage, og de kan købes via Bellevue Teatrets hjemmeside.

Grundet forsamligsforbudet på max 10 personer - er det kun muligt at deltage i Drive-in koncerten, hvis du ankommer med dine børn, venner og familie i en bil.

Alle kører ind fra Tankstationsiden på Strandvejen - hvor der vil blive udleveret informations-papirer samt billettjek.