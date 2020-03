På lørdag: Forfatter-debatter i massevis på Faglitterær Festival

12.35-13.20 'Vaccineskræk'. Tore Leifer, kulturjournalist, forfatter og oversætter, taler med Eula Biss om hendes essay 'Immunitet'. Bogen ligner muligvis et kompendie på medicinstudiet, men er en let læst bog, der gør læserne klogere på, hvorfor der findes en udbredt vaccineskepsis i dag. Arrangementet foregår på engelsk.

Jacob Holdt ser tilbage på et liv med rejser, menneskemøder og ikke mindst sine fotografier i bogen 'Om at sige ja'. Erindringsbogen udkommer over 40 år efter 'Amerikanske billeder', der tog USA og Danmark med storm. Sara Maria Glanowski tager i bogen 'Skyggebokser' læserne med til undergrundsmiljøer i New York.