Se billedserie Ane elsker naturen omrking Brede, hvor hun også har tilbagelagt mange kilometer, når hun træner til sit årlige halvmaraton. Foto: Signe Steffensen

På eventyr med omtanke: Ane Katrine skal op til Verdens Tag

Ane Katrine Havsteen, der om kort tid rejser til Nepal med projektet Climb for Charity, drømmer om nye høje tinder, men rødderne er plantet i Mølleådalen

Det Grønne Område - 12. februar 2020 kl. 18:00 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun lyser op i januar- mørket, da hun kommer gående med målrettede skridt og et stort smil gennem Brede.

Ane Katrine Havsteen er vant til at udfordre sig selv. De seneste 10 år har hun blandt andet løbet et halvmaraton om året med en god veninde. Hvert år i et nyt land, og jubilæumsløbet fandt sted i Havanna på Cuba. I 2018 involverede hun sig i Børneulykkesfondens projekt "Legeheltene", der har til formål gennem leg og bevægelse at styrke motorikken blandt indlagte børn. Projektet hed Climb for Charity og banede vejen til hendes første bjergbestigning.

Drømmen om Kilimanjaro Som barn boede Ane Katrine Havsteen i Kenya, der grænser op til Tanzania, hvor Afrikas højeste bjerg Kilimanjaro ligger. Bjerget har altid haft en magisk tiltrækningskraft på hende. Både hendes far og onkel har besteget bjerget, og hun har altid haft drømmen om at følge i deres fodspor.

I 2017 var hun på vej hjem fra sit arbejde i FN-bygningen i Nordhavn, da hun så en flok, der stod og trænede på havnekajen.

"Skønt sted at træne, træner i til noget specielt? Spurgte hun.

De fortalte, at det var en bjergbestigning, der var målet og straks indskød Ane - "forhåbentlig ikke Kilimanjaro". Men det var det. De fortalte om Climb for Charity og Legeheltene, og at det var lige nu, at man skulle ansøge for at komme med på næste tur. Så snart hun havde hængt jakken i entreen, satte hun sig til tastaturet og skrev en ansøgning.

Fra bjerg til bjerg Turen op ad Kilimanjaro var en fantastisk oplevelse. Hun synes det var enestående at have oplevelsen med en gruppe meget forskellige mennesker, og hun kan godt lide, at projektet ud over den rent personlige oplevelse har den ekstra dimension, at man også samler ind til et godt formål.

Ane Katrine Havsteen kan godt lide, at hverdagen bliver ligesom skrællet af på sådan en tur, hvor alle er i samme båd.

Inspireret af turen samlede hun en flok kvinder til en tur til Marokko og en tur op ad Nordafrikas højeste bjerg Mt Toubkal, der med sine 4167 meter er det højeste af Atlas-bjergene.

Det var ikke langt tid efter drabet på Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland, så det var ikke uden en vis bekymring.

Ane Katrine Havsteen overbeviste sine rejsefæller om, at det netop var nu, at der var brug for at vise sympati med de mange uskyldige marokkanere, der nu led under konsekvenserne af den forfærdelige terrorhandling.

Det endte med en fantastisk tur, og ikke overraskende var det kun med til at nære drømmen om nye tinder, så da Climb For Charity offentliggjorde en ny tur til Himalya var hun klar med ansøgningen igen. Denne gang gælder det Tsergo Ri (4 985 m) i Langtang dalen i Nepal på grænsen til Tibet.

Træning og indsamling Store dele af sit voksne liv har hun, mens hendes børn var små, boet i udlandet - blandt andet Egypten og Bolivia. I mellemtiden er hun blevet skilt og børnene blevet voksne.

"En stor del af mit liv har jo været hængt op på deres aktiviteter. Nu er det tid til, at jeg finder mine egne projekter," siger hun.

Ane Katrine Havsteen finansierer selv turen, og man forpligtiger sig også til at træne op til turen. Som regel skiftes holdedeltagerne til at arrangere forskellige former for fællestræning, så hun har også haft sine holdkammerater med på tur langs Mølleåen i Det danske Schweitz.

"Jeg har nydt at bo og opleve verden, men det her område er noget særligt. Det er her, jeg hører hjemme i det smukke Brede," siger hun.

Når man melder sig til Climb for Charity, forpligtiger man sig samtidig til at indsamle omkring 20.000 til Legeheltene.

"Jeg har oprettet en indsamling, hvor folk donerer pr. højdemeter. Det har pludselig givet mig kontakt til mennesker, som jeg ikke har talt med i mange år. Jeg har fået rigtig mange positive tilkendegivelser, og jeg bliver meget glad, når nogen donerer. Det er både et skulderklap til mig og til sagen," siger Ane Katrine Havsteen.

Glad grundtone Hun har altid været nysgerrig på mennesker og storslåede naturoplevelser, og alle de steder i verden, hun har boet, har hun haft en grundlæggende indstilling til, at tingene nok skulle gå godt, når hun sprang på en bus for at kaste sig ud i nye eventyr.

Og det optimistiske gåpåmod lader til at være en grundtone i hendes liv, der også er fyldt med sang, når hun ugentligt synger i det lokale kor Chili Chicks, så mon ikke også hun når i mål med sin indsamling til Climb For Charity?