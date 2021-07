Johan Egsgaard Thomsen, co-founder af Consibio forklarede principperne i deres forretning.

På besøg hos fremtidens grønne virksomheder

Futurebox på DTU hjælper nystartede virksomheder ud over rampen.

Det Grønne Område - 09. juli 2021 kl. 05:30 Kontakt redaktionen

Viden&Vin Gæsterne til til det sidste Viden & Vin arrangement inden sommerferien blev i den grad udfordret under besøget hos FUTUREBOX, der skal hjælpe morgendagens tech virksomheder, så de ikke snubler i startfasen,.

Faktisk var både arrangører og gæster enige om, at de mange begreber og engelske gloser godt kunne tåle en ordborg.

Direktør i Futurebox Gitte Skibstrup Nikolajsen forsøgte alligvel med stort held, at fortælle om at være det kommercielle ben på DTU, og arbejdet med at få startups hurtigere, bedre og mere omkonstningseffektive til markedet.

Dagens fokus var GreenUp programmet, som Christian Marcus er ansvarlig for. Her er det et kriterie, at de virksomheder, der kommer med i programmet på den ene eller anden måde arbejder med en teknologi eller en viden, der kan være med til at nedbringe CO2 udledningen.

En af de klima-tech iværksættere man kunne møde var Johan Egsgaard Thomsen, co-founder af Consibio, som har udviklet en metode til at høste og analysere data fra biologiske processer ved at kombinere sensorteknologi, IoT og algoritmer for biologisk vækst. En måde at kunne optimere energiforbruget i en langt række forskellgie typer af produktioner, hvor der indgår biologiske processer.

Derudover fortalte Jeespeer Dalgaard CEO i GAIA Wood Technology, om deres arbejde med en mere miljøvenlig trykimprægnering af træ, der kan gøre selv billige træsorter som gran og fyr langt mere holdbare og modstandsdygtige overfor både råd, insektangreb og brand, så det blvier mere attraktivt for byggebranchen at benytte sig af træ, der netop binder CO2.Steff

Om Viden & Vin

Viden & Vin udspringer af Vidensbyens netværk for kommunikation. Idéen bag er at invitere borgere inden for hos Vidensbyens mange virksomheder og organisationer. Vi vender tilbage med et efterårets program for Viden og Vin efter sommerferien