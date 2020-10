På Trongårdsskolen: Rullende laboratorium startede videnskabsfestival

Det er første gang, undervisningsinitiativet Life deltager på Naturvidenskabsfestivalen med 'Life Mobil Lab', der er et fuldt udstyret laboratorium. Life tilbyder naturfaglige undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder undersøgende med samfundsudfordringer, der understøtter FN's verdensmål. Alle forløb er case-baserede og udviklet sammen med virksomheder og forskere for at gøre dem så virkelighedsnære som muligt.

"Vi er glade for at få besøg af underviserne fra Life og det helt nye mobile laboratorium. Det giver eleverne mulighed for at arbejde i laboratoriefaciliteter, som vi ikke selv har på skolen, og så håber vi også, at dette i endnu højere grad kan være med til at styrke elevernes interesse for naturfag. Det er et fantastisk tilbud til eleverne, at de kan blive undervist i det flotte mobile laboratorium, der vækker stor opsigt og mange nysgerrige blikke, når det står midt i skolegården," siger Mette Schmidt Olsen, afdelingsleder på Trongårdsskolen.