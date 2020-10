På Stadsbiblioteket lørdag: Forfattere taler om kriminalitet

Niels Fastrup, som er journalist og sammen med Thomas Svaneborg har afsløret omfattende skattesvindel for mere end 410 milliarder mod en række europæiske lande.

Mette Mayli Albæk, som er retsanalytiker i DR og sammen med to andre har skrevet bogen 'Terroristen fra Nørrebro'. Bogen går tæt på Omar el-Hussein, som for fem år siden dræbte to ved Krudttønden og den jødiske synagoge.