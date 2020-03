På Stadsbiblioteket: Ghita Nørby kommer forbi

"En af Danmarks største skuespillerinder har stået mere end 60 år på de skrå brædder. Med mere end 150 film og utallige teaterforestillinger er Ghita Nørby én af Danmarks absolut mest populære skuespillerinder. Et kig tilbage på 84-årige Ghita Nørbys karriere viser, at det ikke er småting, hun har lavet igennem sine seks årtier på scenen. Alt fra hjertelige, humoristiske roller på film og teater til mere alvorlige og dramatiske roller om sygdom og sorg. Når man ser på Ghita Nørbys imponerende karriere, er det svært at lade være med at nævne hendes fortolkning af Ingeborg Skjern i tv-serien 'Matador', der blev produceret fra 1978-1982," skriver Ældre Sagen i en pressemeddelelse.