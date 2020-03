Musik for børn på Lindegaarden.

På Lindegaarden: Klassisk musik for børn og bamser

Så er det blevet tid til klassisk musik for børn og bamser på Kulturstedet Lindegaarden.

Cand. Mag. og musikformidler Gabriella Meinert-Medici har som leder af det idealistiske projekt 'Genklange' gennem snart mange år gjort det til sin opgave at formidle klassisk musik til børn, og ved denne specielle søndags-matiné er arrangementet for børn i alderen to til cirka otte år.