PFA betaler 200 mio. kroner for hotel i Lyngby

Zleep Hotels og Fitness World bliver lejere i hotellet som PFA altså har investeret 200 millioner kroner i. Der er tale om et hotelprojekt på i alt 5.460 kvadratmeter, som allerede er under opførelse og kommer til at stå klar i juli 2020.

Benjamin Capital sælger

Forventnnigen deles af Peter Haaber, der er CEO i Zleep .

"Det er min klare overbevisning, at markedet i Lyngby higer efter et nyt hotel. Et hotel med attraktive priser, faciliteter af høj kvalitet og ikke mindst med mulighed for long stay ophold. Områdets store, internationale virksomheder og DTU har mange besøgende hver dag, og de har naturligvis brug for et hotel i nærheden af deres gøremål. Personligt ser jeg enormt meget frem til at introducere markedet for vores nye hotellejligheder; Zleep Living, der er værelser, du faktisk kan flytte ind i - det skal nok blive stort," mener han ifølge pressemeddelelsen.

PFA har købt hele molevitten af Benjamin Capital, der hidtil har stået for udviklingen.

"Vi er meget tilfredse med vores samarbejde med PFA som langsigtet ejer og ser frem til at få dem som nabo til vores nye bilhus i Lyngby," siger Johnny Laursen, Benjamin Capital, der også ejer Formula Automobile.