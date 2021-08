Overtalt til at udlevere kontooplysninger

En 51-årig mand fra Virum blev tirsdag ved middagstid overtalt til at udlevere sit cpr- og kontonumre, da en ukendt gerningsmand ringede til den 51-årige og udgav sig for at være fra et revisionsfirma. Manden fortalte den 51-årige, at han havde penge til gode hos skat og tilbød at hjælpe ham med at få pengene udbetalt fra SKAT.

Til det skulle han bruge den 51-åriges cpr-nummer, en sms-kode samt hans kontonumre, hvilket den 51-årige oplyste manden om, således, at han fik fuld adgang til den 51-åriges elektroniske skattemappe. Bedrageriet blev anmeldt onsdag morgen klokken 08.17. det oplyser Nordsjællands Politi.