Klampenborgvej. På Klampenborgvej kommer næste etape af arbejdet til at foregå omkring krydset ved Sorgenfrigårdsvej (se kortet). Arbejdet begynder i uge 1 og varer efter planen omkring 3 måneder. Trafikken på Klampenborgvej vil fortsat være omlagt til ét spor i hver retning. Sorgenfrigårdsvej vil være spærret ud mod Klampenborgvej fra 4/1 til omkring 18/1. Omkørsel vil ske ad Lundtoftegårdsvej, der igen er åbnet for trafik. Indkørslen fra Klampenborgvej til Agervang er igen åben for biltrafik. Det røde areal viser arbejdsområdet på Klampenborgvej i den kommende etape af arbejdet. Den mørke del viser spærringen af Sorgenfrigårdsvej fra 4/1 til omkring 18/1 2021.

Overblik: Mere gravearbejde på Klampenborgvej og Buddingevej

Status I forbindelse med den nye letbane omlægger Lyngby-Taarbæk Forsyning en række vand- og spildevandsledninger, så de ikke kommer til at ligge under skinnerne. Det er et krav, fordi et brud på en ledning under skinnerne vil være svært at reparere, og det ville give alvorlige konsekvenser for letbanens drift.